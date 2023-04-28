Украинские военные нуждаются в постоянной помощи каждого гражданина. Поэтому Киевстар не только сам системно поддерживает защитников и защитниц, но дает своим клиентам легкие способы приобщиться к благотворительности.

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Все средства, которые абоненты вместе с оператором собирают благодаря Суперсиле "Помощь ВСУ", перечисляются в фонд "Повернись живим", который занимается компетентной помощью армии уже более чем 8 лет.



Как Киевстар вместе с абонентами помогает ВСУ / Фото Киевстар

Как присоединиться к поддержке ВСУ

Присоединиться к поддержке ВСУ можно лишь в нескольких простых шагах:

Перейти на тарифы, в которых доступна Суперсила "Помощь ВСУ". Подключить Суперсилу "Помощь ВСУ". Уплачивать за свой тариф как обычно. После каждой оплаты до 50 гривен будут идти в фонд "Повернись живим".

Напомним, что ранее абоненты с данной Суперсилой были участниками таких благотворительных проектов Киевстар, как #ДорогиПобеды и #ДоброПобеда. Благодаря этим активностям удалось собрать деньги и закупить десятки качественных новых пикапов для военных. И сейчас средства, собранные с помощью Суперсилы "Помощь ВСУ", также тратятся на закупку пикапов, выполняющих важную гуманитарную роль: доставка продуктов или медикаментов нашим защитникам или перевозка раненых от линии боевого столкновения.