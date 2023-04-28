Українські військові потребують постійної допомоги від кожного громадянина. Тому Київстар не лише сам системно підтримує захисників та захисниць, а й дає своїм клієнтам легкі способи долучитися до благодійності.

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Всі кошти, які абоненти разом з оператором збирають завдяки Суперсилі "Допомога ЗСУ", перераховуються до фонду "Повернись живим", що займається компетентною допомогою армії більш як 8 років.



Як Київстар разом з абонентами допомагає ЗСУ / Фото Київстар

Як долучитися до підтримки ЗСУ

Долучитися до підтримки ЗСУ можна лише за кілька простих кроків:

Перейти на тарифи, у яких доступна Суперсила "Допомога ЗСУ". Підключити Cуперсилу "Допомога ЗСУ". Сплачувати за свій тариф як завжди. Після кожної оплати до 50 гривень йтимуть у фонд "Повернись живим".

Нагадаємо, що раніше абоненти із даною Суперсилою були учасниками таких благодійних проєктів Київстар, як #ДорогиПеремоги та #ДоброПереможе. Завдяки цим активностям вдалося зібрати кошти та закупити десятки якісних нових пікапів для військових. І зараз кошти, зібрані за допомогою Суперсили "Допомога ЗСУ", також витрачаються на закупівлю пікапів, які виконують важливу гуманітарну роль: доставка продуктів чи медикаментів нашим захисникам або перевезення поранених від лінії бойового зіткнення.