Резников поблагодарил за помощь армии

Из-за сплоченности украинского народа уверенность чувствуют и Вооруженные Силы Украины. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.

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Он поблагодарил всех граждан, обеспечивающих армию. По словам министра, украинские воины чувствуют поддержку, из-за чего у них совсем другая мотивация, чем у орды Путина.

Хочу поблагодарить всех граждан, бизнес, которые помогают обеспечивать армию. Воины чувствуют эту поддержку, потому у них совсем другая мотивация, чем у русских захватчиков,

– заявил Резников.

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