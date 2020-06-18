Внедрение менеджментом завода новых мероприятий позволяют значительно экономить средства, об этом информирует пресс-служба ОПЗ.

По словам исполняющего обязанности председателя правления – директора АО "ОПЗ" Николая Синицы, создание конкурентной среды и прозрачной тендерной процедуры в системе закупок сохранило тенденцию увеличения количества участников торгов: в июне 2020 года этот показатель составил 3,51 против 2,9 в мае. Благодаря этому за первую половину июня удалось сэкономить 5,4 миллиона гривен.

Также путем переговоров с компанией "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, удалось увеличить тарифы на переработку давальческого сырья, а именно: производства аммиака – на 2 доллара США за 1 тонну и производства карбамида – на 3 доллара США за 1 тонну. Экономический эффект от введения новых тарифов за апрель-май 2020 года для АО "ОПЗ" составил 500 тысяч долларов США.

Показатели деятельности – это лучшее подтверждение активного процесса возрождения завода. Ведь благодаря профессионализму коллектива завод выпускает продукцию высокого качества и, как следствие, она имеет значительный спрос на иностранных рынках, которые предприятие продолжает активно завоевывать.