Впровадження менеджментом заводу нових заходів дозволяють значно заощаджувати кошти, про це інформує пресслужба ОПЗ.

За словами виконувача обов’язків голови правління – директора АТ "ОПЗ" Миколи Синиці, створення конкурентного середовища та прозорої тендерної процедури в системі закупівель зберегло тенденцію збільшення кількості учасників торгів: в червні 2020 року цей показник склав 3,51 проти 2,9 у травні. Завдяки цьому за першу половину червня вдалося заощадити 5,4 мільйона гривень.



Також шляхом переговорів із компанією "Агро Газ Трейдінг", яка є постачальником давальницької сировини для ОПЗ, вдалося збільшити тарифи на переробку давальницької сировини, а саме: виробництва аміаку – на 2 долари США за 1 тонну та виробництва карбаміду – на 3 долари США за 1 тонну. Економічний ефект від введення нових тарифів за квітень-травень 2020 року для АТ "ОПЗ" склав 500 тисяч доларів США.



Показники діяльності – це найкраще підтвердження активного процесу відродження заводу. Адже завдяки професіоналізму колективу завод випускає продукцію високої якості і, як наслідок, вона має значний попит на іноземних ринках, які підприємство продовжує активно завойовувати.