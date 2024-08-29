Об этом рассказал в телеинтервью автор и руководитель проекта "ОЧИ", советник командующего Сухопутными войсками Александр Дмитриев "Тихоход".

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"Благодаря проекту "ОЧИ" наши Вооруженные Силы могут увидеть все, что происходит на стороне врага. То есть мы отодвинули так называемый "туман войны". И враг уже не может сделать ничего случайного, неожиданного для нас. Это значит, мы получили технологическое преимущество над ним", – рассказал Александр Дмитриев.

По его словам, проект "ОЧИ" предполагает, что технологии наблюдения дронов объединены в единую систему и позволяют мгновенно анализировать данные и передавать информацию о враге онлайн. На сегодняшний день в проекте задействовано уже 15 тысяч пилотных групп. Они закрывают всю линию столкновения и всю границу Украины с вражеской стороны, отметил "Тихоход".

В то же время Александр Дмитриев предупредил о существовании серьезных препятствиях для работы и развития проекта "ОЧИ".

Поскольку враг не может нас "пробить" на фронте, начинаются внутренние проблемы. Например, есть определенные "решалы", которые придумывают разные бюрократические моменты, чтобы повредить развитию и существованию системы "ОЧИ". Они делают системы-"дублеры", рассказывают о какой-то "монетизации". Чтобы вы поняли, изнутри враг работает так же, как и снаружи. Он видит наши преимущества и пытается их нивелировать,

– сказал Дмитриев.

Александр "Тихоход" уверен: от существования проекта "ОЧИ" напрямую зависят успехи наших военных на поле боя. Поэтому нельзя допустить уничтожения этого проекта.

Проект "ОЧИ" уже стал процессом, без которого не совершаются военные действия. Некоторые комбриги говорят: если мы исключим "ОЧИ", мы проиграем войну,

– подчеркнул он.

Дмитриев отметил, что система "ОЧИ" заинтересовала и иностранных партнеров Украины.

"Протокол системы "ОЧИ" точно приведет к революции в стандартах НАТО. То есть их стандарты будут изменены в соответствии с нашим опытом. Это уже 100%, потому что мы консультировались с их специалистами", – рассказал Александр Дмитриев.

Как сообщалось, проект "ОЧИ" – уникальная система наблюдения с помощью ударных и разведывательных дронов, которая объединила космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект.