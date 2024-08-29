Про це розповів у телеінтерв'ю автор і керівник проєкту "ОЧІ", радник командувача Сухопутних військ Олександр Дмітрієв "Тихоход".

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"Завдяки проєкту "ОЧІ" наші Збройні Cили можуть побачити все, що відбувається на боці ворога. Тобто ми відсунули так званий "туман війни". І ворог вже не може зробити нічого випадкового, несподіваного для нас. Отже, ми отримали технологічну перевагу над ним", – розповів Олександр Дмітрієв.

За його словами, проєкт "ОЧІ" передбачає, що технології спостереження дронів об'єднані в єдину систему і дозволяють миттєво аналізувати дані та передавати інформацію про ворога онлайн. На сьогодні в проєкті задіяні вже 15 тисяч пілотних груп. Вони закривають всю лінію зіткнення і весь кордон України з ворожого боку, зазначив "Тихоход".

Водночас Олександр Дмітрієв попередив про існування серйозних перешкод для роботи та розвитку проєкту "ОЧІ".

Оскільки ворог не може нас "пробити" на фронті, починаються внутрішні проблеми. Наприклад, є певні "рєшали", які вигадують різні бюрократичні моменти, щоб зашкодити розвитку та існуванню системи "ОЧІ". Вони роблять системи-"дублери", розповідають про якусь "монетизацію". Щоб ви зрозуміли, зсередини ворог працює так само, як і ззовні. Він бачить наші переваги і намагається їх нівелювати,

– сказав Дмітрієв.

Олександр "Тихоход" упевнений: від існування проєкту "ОЧІ" напряму залежать успіхи наших військових на полі бою. Тому не можна допустити знищення цього проєкту.

Проєкт "ОЧІ" вже став процесом, без якого не відбуваються воєнні дії. Деякі комбриги кажуть: якщо ми виключимо "ОЧІ", ми програємо війну,

– наголосив він.

Дмітрієв зазначив, що система "ОЧІ" зацікавила й іноземних партнерів України.

"Протокол системи "ОЧІ" точно призведе до революції у стандартах НАТО. Тобто їхні стандарти будуть змінені, відповідно до нашого досвіду. Це вже 100%, бо ми консультувалися з їхніми фахівцями", – розповів Олександр Дмітрієв.

Як повідомлялося, проєкт "ОЧІ" – унікальна система спостереження за допомогою ударних та розвідувальних дронів, яка поєднала космічні технології, IT-технології та штучний інтелект.