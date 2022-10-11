Кремлевские группировки, считавшиеся наиболее боеспособными, постоянно терпят невероятные потери по целому ряду причин. Первоочередно – вследствие непутевого командования. Ярким примером этого может стать глава 45-й отдельной гвардейской ордена Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Вадим Паньков.

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Полковник, кавалер орденов "За мужество" и герой России, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, является чрезвычайно "успешным" командиром, который постоянно посылает элитную путинскую армию на смерть, проваливает поставленные перед собой задачи, но все равно остается любимцем высшего политического руководства.

Получил второй шанс благодаря дружбе с руководством и бандитизмом

Паньков, согласно его официальной биографии, получил высшее военное образование в киевском командном училище имени Фрунзе, где был очень способным курсантом.

После этого будущего героя России отправили на Закавказье, откуда он фактически скрылся в 1991 году, когда началась война в Нагорном Карабахе.

Объявился Паньков в Украине, где принял присягу на верность нашему государству и возглавил группу спецназначения 2 батальона 9 ОБСП. Прослужил он в ВСУ почти два года, причем делал это безупречно. Однако уже в 1993 году опытный офицер внезапно перешел на службу в вооруженные силы России, где ему удалось сделать стремительную, но бесславную карьеру.

В начале работы в России Вадим Паньков возглавлял группу спецназовцев 218 отдельного батальона московского военного округа и был одним из создателей 45 отдельного полка спецназначения, а впоследствии – заместителем командира части.

Вместе со своими подчиненными офицер воевал в Чечне, где получил сложные ранения и вообще не должен был вернуться в армию. Однако благодаря своим связям и коррупции Паньков прошел комиссию, продолжил службу и стал героем России. Говорят, своей карьере Паньков обязан дружеским отношениям с тогда еще командующим 58-й армией Владимиром Шамановым. Впоследствии последний возглавил воздушно-десантные войска и присоединял своих подчиненных к бандитским разборкам.

В 2009 году Паньков был заместителем командира все того же 45 полка и охотно отправлял десантников совершать рейдерские атаки в пользу зятя шаманова Алексея Храмушина, известного в криминальных кругах под прозвищем "Глуба". Впрочем, есть информация, что полковник поддерживал очень теплые отношения не только с руководителем ВДВ и его зятем, но и часто заходил в гости к самой Светлане Шамановой. Конечно, когда ее мужа не было дома.

Уже в 2012 году Паньков возглавил "родной" полк, который через 3 года стал полноценной бригадой. Наиболее распиаренной, обученной и любимой всем военно-политическим руководством России.

Уже в 2014 году десантники 45 бригады участвовали в захвате Крыма, после чего их перебросили на Донбасс. И уж там "героические" способности Панькова раскрылись по полной.

Через 8 лет положил в землю три состава бригады

Как ни странно, но полковник, который при обучении в Киеве был отличным курсантом, а во время службы в ВСУ – образцовым офицером, на войне против Украины показал себя максимально бестолковым командующим. Все завоевания бригады десантников закончились на оккупации полуострова, который Россия взяла практически без боя. Уже летом 2014 года благодаря провальному управлению украинская 72 бригада уничтожила почти весь состав отряда спецназовцев, которые занимались захватом админзданий в Мариуполе. Часть выживших солдат, которые могли рассказать о фактической измене Панькова, ликвидировали по его приказу.

Провальные боевые действия десантников в начале войны никак не помешали полковнику продолжить свою карьеру. Уже в 2022 году переформатированную бригаду забросили на захват аэропорта "Гостомель". Задачей десантников была подготовка плацдарма для наступления на Киев, а после высадки основных сил "элита" захватнических войск должна была выдвинуться в столицу и взять в плен или уничтожить высшее политическое руководство Украины.



45 бригада в Гостомеле / Скриншот по пропагандистским видео

Впрочем, командир бригады решил собственноручно руководить действиями подчиненных, поэтому первые потери в технике и живой силе оккупанты понесли еще до своего прибытия непосредственно на территорию аэропорта. Впоследствии, когда оккупанты уже де-факто захватили контроль над объектом, ни полковник Паньков, ни офицеры на местах не смогли организовать его оборону и были беспощадно выбиты все той же знаменитой 72 бригадой.

Лишь 24 февраля 45 ОМБ России потеряла "двухсотыми" половину из 6 групп специального назначения, которые должны обеспечить высадку остальных подразделений бригады. Впрочем, из-за невозможности десанта Паньков решил, что в помощь своим на аэродром группировки будут продвигаться по земле.

Провал управления захватом "Гостомеля" фактически позволил Силам обороны Украины заблокировать продвижение россиян и привел к тому, что в Кремле отказались от оцепления и захвата столицы. Именно поражение на территории главного военного аэродрома в Москве рассматривали как фундамент жеста доброй воли на Киевщине, однако никакого наказания за свои действия Паньков не понес. Более того, ему поручили новую задачу – оборону Харьковщины и продвижение по Донецкой области.

После поражения в столичном регионе 45-я бригада потеряла погибшими более 70% своего личного состава и была полностью небоеспособной. Второй и третий отряды специального назначения после выхода на территорию Беларуси были укомплектованы личным составом всего на 20-30%. Все БТР и БМД этих отрядов полностью оставили в Киевской области.



Все спецназовцы, захватывавшие Гостомель, погибли / Скриншот из видео российских пропагандистов

Только 1 отряд специального назначения 45 бригады, потерявший 30% личного состава, был боеспособным и мог в дальнейшем выполнять задачи по назначению.



Российские спецназовцы оставили на Киевщине всю свою технику / Фото Генштаб ВСУ

Погибших быстро заменили срочниками, которых заставили подписать контракт, после чего перебросили в Макеевку. Десантники должны помочь группировке оккупантов и местных террористов, захватить Авдеевку и обеспечить продвижение войск в сторону Бахмута. Кроме того, часть бригады Москва направила в Харьковское направление для усиления сил в Балаклее и Изюме.

Что было дальше, несложно догадаться. Паньков лично разрабатывал планы штурмов и обороны для своих подразделений, однако во время контрнаступления бойцы 93-й бригады уничтожили свыше трети десантников, заставив еще 20% российской "элиты" скрыться. А вот во время боев за Авдеевку полковник почти "сточил" свое подразделение в лобовых атаках на укрепленные позиции ВСУ.

Таким образом, за более чем 8 лет войны в Украине командир наиболее тренированной и элитной группировки России сумел сделать то, чего не удавалось никому – трижды помог ВСУ уничтожить почти весь свой личный состав. Недаром в Украине своего бывшего коллегу-изменника называют героем российских провалов. А поскольку он продолжает оставаться на должности, нет никакого сомнения, что титаны ВСУ умножат на ноль 45 бригаду спецназначения и в четвертый раз.