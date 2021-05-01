Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Украину: в ПЦУ рассказали когда
В Иерусалиме 1 мая сошел Благодатный огонь. Православная церковь Украины ожидает, что огонь прибудет на украинскую землю утром 2 мая.
Источник:фейсбук Евстратия Зори
Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Благодатный огонь привезут в Михайловский Златоверхий собор Киева.
Читайте также В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: видео
В Украине на Пасху привезут Благодатный огонь
В воскресенье, 2 мая, примерно в 10:00 Благодатный огонь привезут в Украину. Сделают это обычным авиарейсом, а не чартерным, как было раньше.
Нет ни одной действительно значимой потребности тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святое Свет,
– отметил Зоря.
Он также рассказал, что обычай привозить Святое Свет в ночь Пасхи – новый, он возник только благодаря появлению авиаперелетов. В древности такого обычая не было, хотя известно, что во времена Средневековья некоторые паломники за многие месяцы после Пасхи привозили Благодатный огонь на территорию Украины.
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
- В Иерусалиме в Храме Гроба Господня 1 мая сошел Благодатный огонь. Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба "Мира истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.
- Из-за пандемии коронавируса доступ в храм для паломников ограничили.
- Ранее предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Украина не будет заказывать чартерный самолет для транспортировки Благодатного огня. Но и наша страна получит святой свет.
- Авиакомпании, которые будут совершать перелеты в это время, пообещали в этом году доставить в Украину Благодатный огонь.
Как сошел Благодатный огонь в Иерусалиме: смотрите видео
Пасха в условиях карантина: основное
В Минздраве разработали правила для безопасного празднования и минимизации распространения COVID-19 на Пасху:
- посещать храмы можно только в средствах индивидуальной защиты (маске, респираторе). Маску нужно носить как в помещении, так и на улице во время религиозных мероприятий;
- в помещении храмов разрешается пребывание граждан из расчета – 1 человек на 4 квадратных метра;
- между людьми должна быть соблюдена дистанция в 1,5 метра, в том числе и на улице.
Поделиться новостью