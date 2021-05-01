В Иерусалиме 1 мая сошел Благодатный огонь. Православная церковь Украины ожидает, что огонь прибудет на украинскую землю утром 2 мая.

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Благодатный огонь привезут в Михайловский Златоверхий собор Киева.

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В Украине на Пасху привезут Благодатный огонь

В воскресенье, 2 мая, примерно в 10:00 Благодатный огонь привезут в Украину. Сделают это обычным авиарейсом, а не чартерным, как было раньше.

Нет ни одной действительно значимой потребности тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святое Свет,

– отметил Зоря.

Он также рассказал, что обычай привозить Святое Свет в ночь Пасхи – новый, он возник только благодаря появлению авиаперелетов. В древности такого обычая не было, хотя известно, что во времена Средневековья некоторые паломники за многие месяцы после Пасхи привозили Благодатный огонь на территорию Украины.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

В Иерусалиме в Храме Гроба Господня 1 мая сошел Благодатный огонь . Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба "Мира истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

. Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба "Мира истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. Из-за пандемии коронавируса доступ в храм для паломников ограничили .

. Ранее предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Украина не будет заказывать чартерный самолет для транспортировки Благодатного огня. Но и наша страна получит святой свет.

Благодатного огня. Но и наша страна получит святой свет. Авиакомпании, которые будут совершать перелеты в это время, пообещали в этом году доставить в Украину Благодатный огонь.

Как сошел Благодатный огонь в Иерусалиме: смотрите видео

Пасха в условиях карантина: основное

В Минздраве разработали правила для безопасного празднования и минимизации распространения COVID-19 на Пасху:

посещать храмы можно только в средствах индивидуальной защиты (маске, респираторе). Маску нужно носить как в помещении, так и на улице во время религиозных мероприятий;

в помещении храмов разрешается пребывание граждан из расчета – 1 человек на 4 квадратных метра;

между людьми должна быть соблюдена дистанция в 1,5 метра, в том числе и на улице.

Правила богослужений на Пасху / Инфографика 24 канала