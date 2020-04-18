Благодатный огонь отправился в Украину, полиция будет охранять его раздачу в Киеве
Из Тель-Авива вылетела украинская делегация, которая доставит Благодатный огонь в Украину. Привезут его сначала в Киев.
Раздача Благодатного огня в Киеве будет проводиться возле Свято-Воскресенского храма, сообщили в Нацполиции.
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Именно правоохранители – сотрудники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут осуществлять охрану общественной безопасности и контроль за соблюдением карантинных ограничений вблизи храма
"Подчеркиваем, что в связи с противоэпидемическими мероприятиями вход в церковь будет ограничен с целью соблюдения правил противодействия распространению коронавируса. Призываем священнослужителей и верующих соблюдать нормы карантинных ограничений для собственной безопасности и безопасности окружающих", – отметили в полиции.
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