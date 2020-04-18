В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: виде

В Иерусалиме состоялся процесс схождения Благодатного огня. Зажженные свечи вынесли из Гроба Господня в храме Воскресения.

Церемонию традиционно возглавили греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Она проходит в субботу перед праздником Воскресения. В 2020 году – 18 апреля.

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Зажжение Благодатного огня символизирует праздник воскресения Иисуса Христа. После этого огонь доставят в храмы по всему миру.

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