В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: виде
В Иерусалиме состоялся процесс схождения Благодатного огня. Зажженные свечи вынесли из Гроба Господня в храме Воскресения.
Церемонию традиционно возглавили греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Она проходит в субботу перед праздником Воскресения. В 2020 году – 18 апреля.
К слову Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть
Зажжение Благодатного огня символизирует праздник воскресения Иисуса Христа. После этого огонь доставят в храмы по всему миру.
Смотрите трансляцию церемонии зажжения Благодатного огня
Читайте также
Выбор редакции
-
Пойдете ли в церковь на Пасху: опроссегодня , 07:40
-
Реванш "партии Кремля"сегодня , 08:40
-
Украинские защитники отправили на лечение не менее 2 российских наемников: подробностисегодня , 08:21
-
Прогноз погоды на 18 апреля: днем солнечно и без осадков, а ночью – заморозкисегодня , 09:15
-
В Польше продлили легальные сроки пребывания для украинцевсегодня , 12:39
-
Под Тернополем потушили масштабный пожар в орнитологическом заказнике: фотосегодня , 11:38