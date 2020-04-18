В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: відео
В Єрусалимі відбувся процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки винесли з Гробу Господнього у храмі Воскресіння.
Церемонію традиційно очолили грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Вона відбувається в суботу перед святом Воскресіння. У 2020 році – 18 квітня.
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Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.
Дивіться відео моменту сходження Благодатного вогню
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