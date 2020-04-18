14:15
18 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: відео

      - Читать новость на русском
      Пррцес сходження Благодатного вонгю 2020 / Politeca

      В Єрусалимі відбувся процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки винесли з Гробу Господнього у храмі Воскресіння.

      Церемонію традиційно очолили грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Вона відбувається в суботу перед святом Воскресіння. У 2020 році – 18 квітня.

      До слова Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

      Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.

      Дивіться відео моменту сходження Благодатного вогню

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Великдень Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Допитують свідків через Skype та Zoom: вражаючі деталі про суди в умовах карантину
      Ірина Шиба
      сьогодні , 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач