В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: відео

В Єрусалимі відбувся процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки винесли з Гробу Господнього у храмі Воскресіння.

Церемонію традиційно очолили грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Вона відбувається в суботу перед святом Воскресіння. У 2020 році – 18 квітня.

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Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.

Дивіться відео моменту сходження Благодатного вогню