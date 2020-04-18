Благодатный огонь уже в Украине: видео
Представители УПЦ Московского патриархата 18 апреля сообщили, что привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь. Самолет приземлился в аэропорту Борисполь.
Делегация УПЦ МП привезла огонь в Свято-Воскресенскую церковь, что рядом с Киево-Печерской лаврой. Верующих там нет из-за карантина, сообщает 24 канал.
Актуально Благодатный огонь отправился в Украину, полиция будет охранять его раздачу в Киеве
ПЦУ передадут огонь ночью.
Смотрите видео прибытия благодатного огня в Украину:
Обратите внимание! В Иерусалиме состоялся процесс схождения Благодатного огня. Зажженные свечи вынесли из Гроба Господня в храме Воскресения. Воспаление Благодатного огня символизирует праздник воскресения Иисуса Христа. После этого огонь доставят в храмы по всему миру.
Кто будет контролировать раздачу благодатного огня в Киеве
- Сотрудники полиции Киева и военнослужащие Нацгвардии Украины будут осуществлять охрану общественной безопасности и контроль за соблюдением карантинных ограничений вблизи храма.
- Вход в церковь будет ограничен с целью соблюдения правил противодействия распространению коронавирусу.
- Правоохранители призвали священнослужителей и верующих соблюдать нормы карантинных ограничений для собственной безопасности и безопасности окружающих.
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