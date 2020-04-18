20:53
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Благодатный огонь уже в Украине: видео

      - Читати новину українською
      Благодатный огонь в Украине / Flickr

      Представители УПЦ Московского патриархата 18 апреля сообщили, что привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь. Самолет приземлился в аэропорту Борисполь.

      Делегация УПЦ МП привезла огонь в Свято-Воскресенскую церковь, что рядом с Киево-Печерской лаврой. Верующих там нет из-за карантина, сообщает 24 канал.

      Актуально Благодатный огонь отправился в Украину, полиция будет охранять его раздачу в Киеве

      ПЦУ передадут огонь ночью.

      Смотрите видео прибытия благодатного огня в Украину:

      Обратите внимание! В Иерусалиме состоялся процесс схождения Благодатного огня. Зажженные свечи вынесли из Гроба Господня в храме Воскресения. Воспаление Благодатного огня символизирует праздник воскресения Иисуса Христа. После этого огонь доставят в храмы по всему миру.

      Кто будет контролировать раздачу благодатного огня в Киеве

      • Сотрудники полиции Киева и военнослужащие Нацгвардии Украины будут осуществлять охрану общественной безопасности и контроль за соблюдением карантинных ограничений вблизи храма.
      • Вход в церковь будет ограничен с целью соблюдения правил противодействия распространению коронавирусу.
      • Правоохранители призвали священнослужителей и верующих соблюдать нормы карантинных ограничений для собственной безопасности и безопасности окружающих.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Пасха УПЦ МП Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:30 Игра в имитацию: примет ли Рада "антиколомойский" законопроект
      Анна Калюжна
      сегодня , 19:00 Ошибки во Всеукраинской школе онлайн: чего добились хейтеры?
      Блог Соцмережі