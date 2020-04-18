Благодатный огонь уже в Украине: видео

Представители УПЦ Московского патриархата 18 апреля сообщили, что привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь. Самолет приземлился в аэропорту Борисполь.

Делегация УПЦ МП привезла огонь в Свято-Воскресенскую церковь, что рядом с Киево-Печерской лаврой. Верующих там нет из-за карантина, сообщает 24 канал.

Актуально Благодатный огонь отправился в Украину, полиция будет охранять его раздачу в Киеве

ПЦУ передадут огонь ночью.

Смотрите видео прибытия благодатного огня в Украину:

Обратите внимание! В Иерусалиме состоялся процесс схождения Благодатного огня. Зажженные свечи вынесли из Гроба Господня в храме Воскресения. Воспаление Благодатного огня символизирует праздник воскресения Иисуса Христа. После этого огонь доставят в храмы по всему миру.

Кто будет контролировать раздачу благодатного огня в Киеве