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      Благодатний вогонь вже в Україні: відео

      - Читать новость на русском
      Благодатний вогонь в Україні / Flickr

      Представники УПЦ Московського патріархату 18 квітня повідомили, що привезли з Єрусалиму в Україну благодатний вогонь. Літак приземлився в аеропорту Бориспіль.

      Делегація УПЦ МП привезла вогонь в Свято-Воскресенську церкву, що поруч з Києво-Печерською лаврою. Вірян там немає через карантин, повідомляє 24 канал.

      Актуально Благодатний вогонь вирушив до України, поліція охоронятиме його роздачу в Києві

      ПЦУ передадуть вогонь вночі.

      Дивіться відео прибуття благодатного вогню в Україну:

      Зверніть увагу! В Єрусалимі відбувся процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки винесли з Гробу Господнього у храмі Воскресіння. Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.

      Хто контролюватиме роздачу благодатного вогню в Києві

      • Співробітники поліції Києва та військовослужбовці Нацгвардії України – здійснюватимуть охорону громадської безпеки та контроль за дотриманням карантинних обмежень поблизу храму.
      • Вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу.
      • Правоохоронці закликали священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки навколишніх.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Великдень УПЦ МП Новини України Новини політики
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