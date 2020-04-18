Благодатний вогонь вже в Україні: відео
Представники УПЦ Московського патріархату 18 квітня повідомили, що привезли з Єрусалиму в Україну благодатний вогонь. Літак приземлився в аеропорту Бориспіль.
Делегація УПЦ МП привезла вогонь в Свято-Воскресенську церкву, що поруч з Києво-Печерською лаврою. Вірян там немає через карантин, повідомляє 24 канал.
Актуально Благодатний вогонь вирушив до України, поліція охоронятиме його роздачу в Києві
ПЦУ передадуть вогонь вночі.
Дивіться відео прибуття благодатного вогню в Україну:
Зверніть увагу! В Єрусалимі відбувся процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки винесли з Гробу Господнього у храмі Воскресіння. Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.
Хто контролюватиме роздачу благодатного вогню в Києві
- Співробітники поліції Києва та військовослужбовці Нацгвардії України – здійснюватимуть охорону громадської безпеки та контроль за дотриманням карантинних обмежень поблизу храму.
- Вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу.
- Правоохоронці закликали священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки навколишніх.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 15:31 В українських містах посилили карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
сьогодні , 15:25 15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми під час карантину
сьогодні , 15:10 Спиляні зуби й катування струмом: чому ексбойовики не захотіли повертатися до "своїх"
сьогодні , 19:05 Трамп назвав Україну "країною з жахливими людьми", проте "Мрія" возитиме для США вантажі, – ЗМІ
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Судді обурені, що їм зменшили зарплати до 47 тисяч гривеньсьогодні , 17:58
-
Реальність може бути значно гіршою, аніж в наших песимістичних прогнозах, – МВФсьогодні , 15:32
-
Українці масово повертаються додому на Великдень, на кордоні ажіотаж: відеосьогодні , 16:08
-
У Дніпрі невідомі облили кислотою приблизно 20 авто: фотосьогодні , 16:46
-
Звільнений СБУшник Петров може очолити Закарпатську ОДА, – ЗМІсьогодні , 20:14
-
РПЦ порівняла інопланетян з бісами: що мають на увазі російські церковникисьогодні , 19:11
Пропозиції партнерів
Коментарі