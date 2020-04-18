Благодатний вогонь вже в Україні: відео

Представники УПЦ Московського патріархату 18 квітня повідомили, що привезли з Єрусалиму в Україну благодатний вогонь. Літак приземлився в аеропорту Бориспіль.

Делегація УПЦ МП привезла вогонь в Свято-Воскресенську церкву, що поруч з Києво-Печерською лаврою. Вірян там немає через карантин, повідомляє 24 канал.

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ПЦУ передадуть вогонь вночі.

Дивіться відео прибуття благодатного вогню в Україну:

Зверніть увагу! В Єрусалимі відбувся процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки винесли з Гробу Господнього у храмі Воскресіння. Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.

Хто контролюватиме роздачу благодатного вогню в Києві