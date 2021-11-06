Осень – лучшее время, чтобы пополнить свою коллекцию носков. Круто, когда при этом можно еще и кому-то помочь. Тогда на этой планете станет немного больше тепла.

Заметьте В Луцке запустили "Волну добра", чтобы спасти мальчика с СМА

Порадуй себя и помоги ребенку

"НАТО в хату" – это тройное комбо: удобно, ярко и благотворительно.

30% стоимости каждой пары носков отправятся на счета социальной инициативы Hair for Share. Этот светлый проект создает парики для онкобольных детей, которые из-за химиотерапии теряют волосы.

Уже 200 человек подарили себе и близким носки / 24 канал

Носки с ярким принтом – отличная инвестиция в свою осень / 24 канал

По состоянию на начало ноября уже 200 пар носков отправились к счастливым обладателям.

Температура воздуха все больше уходит в "минусы". Зима – близко. Самое время тепло интегрировать свои ноги в НАТО.

Носки в ритме жизни

Носки от "Вести" не только очень яркие, но и качественные. Создатели обещают: будут носить в течение нескольких носочных каденций.

Заметьте! Носки от "Вести" и Dodo Socks изготовлены технологией – в 200 игл.

Как купить благотворительный "мерч"

Зайти на страницу "Вести" в фейсбуке или инстаграме.

Написать в приватные сообщения и оформить заказ.

Получить носки и кайфовать от использования.

Команда 24 канала тоже интегрировалась в "НАТО в хату"

"Носочный Джо" побывал в студии 24 канала / Дарья Кудимова / 24 канал

Яркие носки гарантированно улучшат настроение / Андрей Козлов / 24 канал