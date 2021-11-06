Осінь – найкращий час, щоб поповнити свою колекцію шкарпеток. Круто, коли при цьому можна ще й комусь допомогти. Тоді на цій планеті стане трішки більше тепла.

Зауважте У Луцьку запустили "Хвилю добра", аби врятувати хлопчика з СМА

Потіш себе й допоможи дитині

"НАТО в хату" – це потрійне комбо: зручно, яскраво та благодійно

30% від вартості кожної пари шкарпеток відправляться на рахунки соціальної ініціативи Hair for Share. Цей світлий проєкт створює перуки для онкохворих дітей, які внаслідок хімієтерапії втрачають волосся.

Вже 200 людей подарували собі та близьким шкарпетки / 24 канал



Шкарпетки з яскравим принтом – чудова інвестиція у свою осінь / 24 канал

Станом на початок листопада вже 200 пар шкарпеток вирушили до щасливих власників.

Температура повітря все більше йде у "мінуси". Зима – близько. Саме час тепло та інтегрувати свої ноги у "НАТО".

Шкарпетки у ритмі життя

Шкрапетки від Вєсті не лише дуже яскраві, але й якісні. Творці обіцяють: носитимуться упродовж декількох шкарпеткових каденцій.

Зауважте! Шкарпетки від "Вєсті" та Dodo Socks виготовлені технологією – у 200 голок.

Як придбати благодійний "мерч"

Зайти на сторінку "Вєсті" у фейсбуці або інстаграмі.

Написати у приватні повідомлення й оформити замовлення.

Отримати шкарпетки та кайфувати від споживання.

Команда 24 каналу теж інтегрувалася у "НАТО в хату"



"Шкарпетковий Джо" побував у студії 24 каналу / Дарія Кудімова / 24 канал



Яскраві шкарпетки гарантовано покращать настрій / Андрій Козлов / 24 канал