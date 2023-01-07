Победители аукциона могут встретиться с любимыми звездами и даже получить футболки с подписями Залужного и Буданова. До конца аукциона осталось всего несколько дней.
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Какие лоты может получить победитель аукциона
Более 40 украинских звезд предлагают победителям аукциона уникальные встречи. В частности, можно посетить места съемок фильма "Мои думки тихие" вместе с режиссером Антонио Лукичем, пойти на стрельбище с Романом Винтоновым (Майклом Щуром), отведать специально приготовленный для вас завтрак от судьи "МастерШефа" Оли Мартыновской у себя дома. Также можно встретиться со Святославом Вакарчуком, Максом Кидруком, Эммой Антонюк, Максом Щербиной, Оксаной Мухой, Ирэной Карпой и другими известными украинцами.
Кроме этого, среди лотов есть особые предметы: вышиванка от бренда "Этнодим", как у голливудской актрисы Кэтрин Винник, футболки с подписями Валерия Залужного, Кирилла Буданова и Дмитрия Кулебы.
Пластовый аукцион встреч проходит уже в третий раз. Если раньше собирали на создание новых пунктов на Юге и Востоке, сейчас у всех украинцев цель одна – победа! Десятки известных культурных, политических деятелей объединились, чтобы помочь пластунам-защитникам приближать победу,
– сказали в "Пласт."
Шаг аукциона, то есть минимальная сумма ставки – 500 гривен. Количество ставок от одного человека не ограничено. Ставки на лот можно повышать неограниченное количество раз, а также можно покупать неограниченное количество лотов.