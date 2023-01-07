Переможці аукціону мають можливість зустрітися з улюбленими зірками та навіть отримати футболки з підписами Залужного та Буданова. До кінця аукціону залишилось всього декілька днів.

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Які лоти може отримати переможець аукціону

Більш ніж 40 українських зірок пропонують переможцям аукціону унікальні зустрічі. Зокрема можна відвідати місця зйомок фільму "Мої думки тихі" разом з режисером Антоніо Лукічем, піти на стрільбище з Романом Вінтонівим (Майклом Щуром), скуштувати спеціально приготований для вас сніданок від судді "МастерШефу” Олі Мартиновською у себе вдома. Також можна зустрітися зі Святославом Вакарчуком, Максом Кідруком, Еммою Антонюк, Максом Щербиною, Оксаною Мухою, Іреною Карпою та іншими відомими українцями.

Крім цього, серед лотів є особливі предмети: вишиванка від бренду "Етнодім", як у голлівудської акторки Кетрін Винник, футболки з підписами Валерія Залужного, Кирила Буданова та Дмитра Кулеби.

Пластовий аукціон зустрічей відбувається вже втретє. Якщо раніше збирали на створення нових осередків на Півдні та Сході, зараз у всіх українців ціль одна – перемога! Десятки відомих культурних, політичних діячів об’єдналися, щоб допомогти пластунам-захисникам наближати перемогу,

– сказали у "Пласт."

Довідка. Пласт – національна скаутська організація України. Вже 110 років Пласт виховує свідомих, відповідальних громадян і провідників українського суспільства. Кожного року пластуни-волонтери вкладають більше ніж 668 000 годин у виховання дітей й щорічно проводять понад дві сотні пластових таборів по всій Україні. Від 24 лютого Пласт з підтримкою благодійників надав допомоги військовим та цивільним на суму понад 800 мільйонів гривень. Як взяти участь в аукціоні Аукціон проходить на офіційних сторінках Пласту у фейсбуці та інстаграмі. Учасником може стати кожен охочий, виконавши правила аукціону – щоб взяти участь, потрібно вказати ставку в коментарях. Ставки приймаються до 10 січня 23:59.

Крок аукціону, тобто мінімальна сума ставки – 500 гривень. Кількість ставок від однієї людини необмежена. Ставки на лот можна підвищувати необмежену кількість разів, також можна купляти необмежену кількість лотів.