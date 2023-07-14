Из них для военных приобретено 6 портативных установок очистки воды С-300, 6 мобильных установок очистки воды С-1500, смонтированных на 6 автомобильных прицепах, 12 спутниковых модемов Starlink, 12 портативных зарядных станций EcoFlow DELTA Max 2000, 3 и 5,5 кВт, которые будут питать системы очистки.

Смотрите также Эти сетки лучше образцов от НАТО: волонтеры из Харькова помогают военным в маскировании

Также для нужд Донецкой ОВА фонд отдельно передает:

1 портативную установку очистки воды С-300;

1 мобильную установку очистки воды С-1500, смонтированную на автомобильный прицеп;

15 электрогенераторов на 3,3, 5,5, 8 и 9,5 кВт;

2 спутниковых модема Starlink;

2 портативные зарядные станции.



Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана поддерживает гуманитарной помощью жителей Донецкой области и военных / Фото Фонда

Эдуард Мкртчан, основатель Фонда, уже больше года служит и участвует в боях на востоке Украины. Во время встречи с руководством Донецкой областной военной администрации он рассказал, что на собственном опыте убедился, насколько острой является проблема питьевой воды в прифронтовой зоне.

Мне как военному приходится бывать по службе в разных населённых пунктах вдоль линии фронта. Враг уничтожает инфраструктуру, гидросооружения, что уже привело к нехватке питьевой воды во многих населенных пунктах Донецкой области. Особая ситуация у военных. Сейчас началась летняя жара. Воду подвозят с расстояния в десятки километров. Автономные системы водоочистки позволяют быстро и в больших объемах фильтровать питьевую воду. Чтобы облегчить ситуацию, в Благотворительном Фонде решили закупить автономные системы очистки воды для фронта. Военные подразделения в Донецкой области вскоре получат указанную помощь, которая поможет им обеспечить тысячи людей питьевой водой. Также передаем генераторы, портативные зарядные станции и модемы Starlink,

– говорит основатель Фонда Эдуард Мкртчан.

С начала вторжения Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана активно ведет деятельность в Донецкой области. Благотворители поддерживают гуманитарной помощью жителей региона и военных. В апреле 2023 года на средства Фонда были приобретены 20 пикапов, из которых 14 оборудовали станинами для пулеметов.

Благотворители помогают Донецкой области системами очистки питьевой воды / Фото Фонда

Громадам передаются в больших объемах строительные материалы для пострадавших жителей региона. В мае и июне медучреждения Краматорска также получили строительные материалы, 32 единицы современных многофункциональных медицинских кроватей, машину скорой помощи, груз дезинфицирующих средств, защитных очков, масок, перчаток, комбинезонов и халатов.