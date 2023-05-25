О предоставленной помощи сообщили на сайте Благотворительного фонда. Как именно контейнеры для забора крови помогут врачам, рассказываем дальше.

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Город Снигиревка является одним из наиболее пострадавших от боевых действий районов Николаевщины

Снигиревскую больницу благотворители выбрали не случайно. Именно это заведение оказывает помощь тысячам гражданских, живущих вблизи линии фронта, а также военным, держащим южные рубежи. Больница работала даже во время оккупации, и медики, рискуя собственной жизнью, "вытаскивали" тяжелых больных и раненых.

Сейчас как никогда нужна ежедневная поддержка нашим больницам и медицинской отрасли, особенно в городах и селах, которые долгое время были в оккупации и пережили ужасы российской агрессии. Поэтому наш фонд не раздумывая откликнулся на просьбу о помощи медикам Снигиревки,

– сказал основатель Благотворительного фонда Роман Фелик.



Снегиревская больница оказывает помощь тысячам гражданских, живущих вблизи линии фронта / Фото Благотворительный Фонд имени Романа Фелика

"Чтобы спасти пациента, отделение переливания крови Снигиревской городской больницы остро нуждается не только в постоянных запасах донорской крови, но и контейнерах для ее забора и хранения. Выражаем искреннюю благодарность за невероятную поддержку нашему партнеру – Благотворительному фонду Романа Фелика. Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и ощутимая поддержка Снигиревской общине", – говорится в сообщении местной общественной организации "МрійДій", которая занимается восстановлением Николаевщины.

Благодаря помощи Фонда решена проблема хранения донорской крови и плазмы, а значит, больные смогут получить необходимую помощь, в том числе хирургическую, прямо на месте, в Снегиревке. А, как известно, сэкономленное время – это спасенное здоровье, а зачастую и человеческая жизнь.

Именно сохранение человеческой жизни Фонд задекларировал своей главной миссией и высшей ценностью, – продолжил Роман Фелик. – Наша задача – обеспечить всем необходимым тех, кто ежедневно спасает украинцев в эти непростые времена.



Чтобы спасти пациента, отделение переливания крови Снегиревской городской больницы нуждается в контейнерах для забора и хранения донорской крови / Фото Благотворительный Фонд имени Романа Фелика

Благотворители напоминают, что очень важно каждому продолжать помогать и день за днем приближать нашу победу.

Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи,

– убеждены в Фонде Романа Фелика.



В течение марта – апреля 2023 г. Фонд имени Романа Фелика провел первую масштабную благотворительную акцию поддержки жителей прифронтовых территорий / Фото Благотворительный Фонд имени Романа Фелика

Напомним, Роман Фелик – украинский ИТ-предприниматель и меценат. Главной целью деятельности Фонда является оперативное оказание помощи и обеспечения средствами первой необходимости людей, проживающих в прифронтовых городах/поселках и вблизи них, на оккупированных территориях и т.д.

В течение марта – апреля 2023 года Фонд имени Романа Фелика провел первую масштабную благотворительную акцию поддержки жителей прифронтовых территорий Донбасса и не могут самостоятельно обеспечить себя даже вещами первой необходимости.