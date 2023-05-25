Про надання допомоги повідомили на сайті Благодійного фонду. Як саме контейнери для забору крові допоможуть лікарям, розповідаємо далі.

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Місто Снігурівка є одним з найбільш постраждалих від бойових дій районів Миколаївщини

Снігурівську лікарню благодійники обрали не випадково. Саме цей заклад надає допомогу тисячам цивільних, які живуть поблизу лінії фронту, а також військовим, які тримають південні рубежі. Лікарня працювала навіть під час окупації, і медики, ризикуючи власним життям, "витягували" важких хворих та поранених.

Зараз як ніколи потрібна щоденна підтримка нашим лікарням та медичній галузі, особливо у тих містах та селах, які довгий час були в окупації і пережили жахи російської агресії. Тому наш фонд не роздумуючи відгукнувся на прохання про допомогу медикам Снігурівки,

– сказав засновник Благодійної фундації Роман Фелик.



Снігурівська лікарня надає допомогу тисячам цивільних, які живуть поблизу лінії фронту / Фото Благодійний Фонд імені Романа Фелика

"Щоб врятувати пацієнта, відділення переливання крові Снігурівської міської лікарні гостро потребує не тільки постійних запасів донорської крові, а й контейнерів для її забору та зберігання. Висловлюємо щиру подяку за неймовірну підтримку нашому партнеру – Благодійному фонду Романа Фелика. Ваша допомога – це неоціненний внесок у розвиток благодійності та відчутна підтримка Снігурівській громаді", – йдеться у дописі місцевої громадської організації "МрійДій", яка опікується відновленням Миколаївщини.

Завдяки допомозі Фонду вирішена проблема зберігання донорської крові та плазми, а отже, хворі зможуть отримати необхідну допомогу, зокрема і хірургічну, просто на місці, у Снігурівці. А, як відомо, заощаджений час – це врятоване здоров`я, а часто й людське життя.

Саме збереження людського життя Фонд задекларував своєю головною місією і найвищою цінністю, – продовжив Роман Фелик. – Наше завдання – забезпечити усім необхідним тих, хто щодня рятує українців у ці непрості часи.



Щоб врятувати пацієнта, відділення переливання крові Снігурівської міської лікарні потребує контейнерів для забору та зберігання донорської крові / Фото Благодійний Фонд імені Романа Фелика

Благодійники нагадують, що дуже важливо кожному продовжувати допомагати та днем за днем наближати нашу перемогу.

Добрі справи не залишаються непоміченими – вони як маяки світять тим, хто чекає допомоги,

– переконані у Фонді Романа Фелика.



Протягом березня – квітня 2023 Фонд імені Романа Фелика провів першу масштабну благодійну акцію підтримки мешканців прифронтових територій / Фото Благодійний Фонд імені Романа Фелика

Нагадаємо, Роман Фелик – український ІТ-підприємець і меценат. Головною метою діяльності Фонду є оперативне надання допомоги та забезпечення засобами першої необхідності людей, які проживають у прифронтових містах/селищах та поблизу них, на деокупованих територіях тощо.

Протягом березня – квітня 2023 Фонд імені Романа Фелика провів першу масштабну благодійну акцію підтримки мешканців прифронтових територій Донеччини та не мають змоги самостійно забезпечити себе, навіть, речами найпершої потреби.