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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Благотворительный фонд семьи Жебривских закупил аппараты вентиляции легких

      - Читати новину українською
      Аппараты вентиляции легких / prm.ua

      БФ семьи Жебривских закупил аппараты вентиляции легких для больниц Киева, Шостки и Ружина и направил наборы лекарств и средств защиты в различные регионы Украины.

      Первоочередной поддержки требуют больницы, которые пока недостаточно оборудованы аппаратами, необходимыми для эффективного лечения Covid-19.

      Благотворительный фонд семьи Жебривских оплатил и ожидает поставку трех аппаратов искусственной вентиляции легких производства США ORICARE V8600, закупил цифровую ультразвуковую диагностическую систему Acclarix LX8 и другое оборудование для обустройства палат интенсивной терапии для больниц Киева, Шостки Сумской обл. и Ружина Житомирской обл. Это оборудование поможет в предоставлении неотложной медицинской помощи, проведении реанимации и интенсивной терапии больным.

      17 больниц в разных областях Украины, в частности военный госпиталь города Часов Яр Донецкой области получили от фонда необходимые средства защиты. А именно: защитные костюмы, защитные медицинские маски, медицинские перчатки, респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, защитные очки, дезрозчини и лекарственные средства производства "Фармак".

      Также при поддержке Фонда для украинских медиков будет пошито 4000 защитных костюмов из специального материала, который отвечает европейским стандартам качества.

      Напомним, Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебривских" (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") выделила 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

      Теги: Коронавирус COVID-19 благотворительность Коронавирус в Украине Новости Украины
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