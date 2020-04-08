Благодійний фонд родини Жебрівських закупив апарати вентиляції легень

БФ родини Жебрівських закупив апарати вентиляції легень для лікарень Києва, Шостки й Ружина та направив набори ліків і засобів захисту в різні регіони України.

Першочергової підтримки потребують лікарні, які наразі недостатньо обладнані апаратами, необхідними для ефективного лікування Covid-19.

Благодійний фонд родини Жебрівських оплатив та очікує постачання трьох апаратів штучної вентиляції легень виробництва США ORICARE V8600, закупив цифрову ультразвукову діагностичну систему Acclarix LX8 та інше обладнання для облаштування палат інтенсивної терапії для лікарень Києва, Шостки Сумської обл. та Ружина Житомирської обл. Це обладнання допоможе в надані невідкладної медичної допомоги, проведенні реанімації та інтенсивної терапії хворим.

17 лікарень у різних областях України, зокрема військовий госпіталь міста Часів Яр Донецької області, отримали від фонду необхідні засоби захисту. А саме: захисні костюми, захисні медичні маски, медичні рукавички, респіратори класу захисту FFP2 і FFP3, захисні окуляри, дезрозчини та лікарські засоби виробництва "Фармак".

Також за підтримки Фонду для українських медиків буде пошито 4000 захисних костюмів зі спеціального матеріалу, що відповідає європейським стандартам якості.

Нагадаємо, Всеукраїнська благодійна організація "Благодійний фонд родини Жебрівських" (правонаступник Благодійного фонду "Фармак") виділила 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу.