Об этом для 24 канала сказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Андрей Гурулев, сделавший это заявление, связан с криминалом.

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"Против него было уголовное дело за работорговлю. Из-за того, что он предоставлял военных для своего руководства, для того чтобы те были в домашнем рабстве. Сейчас Гурулев популярен спикер на телевидении и постоянно выступает примерно с такими заявлениями, что Россия может уничтожить Лондон, Литву и всех сжечь", – рассказал Яковенко.

Путин сумасшедший, но не самоубийца

Российский журналист отметил, что Андрей Гурулев делал заявления и о западных границах Украины и убеждал – выйти на них россияне смогут через несколько дней. С одной стороны, это его пиар, потому что сейчас есть конкуренция таких высказываний. Даже сам пропагандист Владимир Соловьев любит говорить подобные угрозы.

Есть конкуренция, кто выскажется страшнее не только против Украины, но и Запада. Это состязание в ярости. Это позволяет удержаться в федеральном эфире. И это конкуренция за то, чтобы стать любимым учеником. Чтобы Владимир Путин оценил, насколько верны эти собаки, которые лают на врага,

– объяснил Яковенко.

Кстати , Захарова пригрозила Литве "практичным" ответом на ограничение транзита в Калининград.

В реальности, как считает журналист, что касается ситуации вокруг Калининграда, причины, чтобы совершать самоубийственные поступки, нет, поскольку блокады не существует. Имеются ограничения в отдельных категориях товаров. Все остальное можно спокойно перевозить по железной дороге, а абсолютно все можно возить по морю и воздуху.

"Путин сумасшедший, но не самоубийца. Если война против Украины рикошетом бьет по России, но лично Путину ничего не угрожает, но война с НАТО это изменит. Думаю, что эти заявления – это все же блеф, потому что это угроза другого уровня" ", – сказал Яковенко.

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