Отвод войск на линию разграничения, которая была на 23 февраля, это обязательное условие Украины для начала переговоров по возвращению Донбасса и Крыма. Об этом 24 канала напомнил российский публицист Андрей Пионтковский.
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Этим Президент Украины Владимир Зеленский проявил незаурядную гибкость. По мнению Пионтковского, это было разумное заявление.
Впрочем, по его словам, российское руководство не интересует реальную остановку огня, а только роль России, которую опасается Запад.
Кроме того, как отметил Андрей Пионтковский, отведение российских войск на линию разграничения 23 февраля будет восприниматься в Кремле как личное поражение Владимира Путина. Так что российский президент никогда на это не согласится.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход на линию разграничения на 23 февраля без лишних потерь будет победой в войне.
Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Разведение войск и заявление Зеленского: что нужно знать
- Владимир Зеленский уверен, что разговор Украины и России будет, однако, неизвестно, в каком формате.
- 21 мая президент Украины подтвердил, что готов к личной встрече с Владимиром Путиным.
- Впрочем, многое изменили события в Буче. Если такое обнаружат в других городах, например, в Мариуполе или Волновахе, двусторонней встречи может и не быть.
- Кроме того, все будет зависеть также от того, как Россия будет вести себя на оккупированных территориях и с защитниками "Азовстали" в частности.
- По словам Владимира Зеленского, главными вопросами переговоров были обмен пленными, деоккупация и мир, остановка войны.
- Зеленский подчеркнул, что Украина хочет возвращения территорий и окончания войны.