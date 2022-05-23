Отвод войск на линию разграничения, которая была на 23 февраля, это обязательное условие Украины для начала переговоров по возвращению Донбасса и Крыма. Об этом 24 канала напомнил российский публицист Андрей Пионтковский.

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Этим Президент Украины Владимир Зеленский проявил незаурядную гибкость. По мнению Пионтковского, это было разумное заявление.

Это блестящий дипломатический ход Зеленского, динамика поражения России только усилится, Кремль согласится,

– подчеркнул российский публицист.

Впрочем, по его словам, российское руководство не интересует реальную остановку огня, а только роль России, которую опасается Запад.

Кроме того, как отметил Андрей Пионтковский, отведение российских войск на линию разграничения 23 февраля будет восприниматься в Кремле как личное поражение Владимира Путина. Так что российский президент никогда на это не согласится.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход на линию разграничения на 23 февраля без лишних потерь будет победой в войне.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

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