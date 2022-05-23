Відвід військ на лінію розмежування, яка була станом на 23 лютого, це обов'язкова умова України для початку переговорів щодо повернення Донбасу і Криму. Про це 24 каналу нагадав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Цим Президент України Володимир Зеленський проявив неабияку гнучкість. На думку Піонтковського, це була розумна заява.

Це блискучий дипломатичний хід Зеленського, динаміка поразки Росії лише підсилиться, яка Кремль погодиться,

– підкреслив російський публіцист.

Втім, за його словами, російське керівництво не цікавить реальне зупинення вогню, а лише роль Росії, яку остерігається Захід.

Крім того, як зауважив Андрій Піонтковський, відведення російських військ на лінію розмежування 23 лютого, сприйматиметься у Кремлі як особиста поразка Володимира Путіна. Тож російський президент ніколи на це не погодиться.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід на лінію розмежування станом на 23 лютого без зайвих втрат буде перемогою у війні.

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