Социолог и политолог из Германии Игорь Эйдман озвучил мнение 24 Каналу, что глава Кремля не готов к затяжной войне, ведь планировал блицкриг. По его словам, Путин думал за несколько недель захватить Украину и поставить там свою марионетку.

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Путин ориентировался на опыт СССР

Эйдман считает, что российский диктатор, отправляя свои войска в Украину, руководствовался опытом Советского Союза. Когда СССР в 1968 году подавил "Пражскую весну", тогда чехословацкая армия не оказала сопротивления советским войскам.

На это и рассчитывал Путин в Украине. Его идея с блицкригом с треском провалилась. Он продолжает эту войну, потому что у него нет выхода, отступать не может, ведь придется признать, что получил поражение,

– озвучил политолог.

К активной длительной войне, которая требует больших ресурсов и усилий, в том числе мобилизации, глава Кремля, по мнению Эйдмана, не готов. Вместо этого ему было бы лучше перевести ее в формат вялой. Это позволило бы подготовиться России к новому блицкригу, однако ни Украина, ни Запад этого не хотят допускать.

Воевать против НАТО Россия не способна

По мнению политолога, война в Украине спасла страны НАТО от путинской агрессии, потому что диктатор застрял в этой войне и не может реализовывать свои следующие маниакальные планы. Эйдман считает, что в случае успешного захвата Украины в 2022 году, Россия бы пошла с войной в Молдову, а уже потом в страны Альянса.

"Если он в Украине не может провести успешные наступательные действия, то против НАТО Россия не способна воевать. Следующей жертвой у него было бы не НАТО, а Молдова. Россияне недовольны таким европейским курсом этой страны, они считают, что Молдова – это легкая жертва в отличие от Украины, потому что там слабая армия, а в Приднестровье сосредоточены российские силы и вооружение", – подытожил Эйдман.