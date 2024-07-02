Соціолог і політолог з Німеччини Ігор Ейдман озвучив думку 24 Каналу, що очільник Кремля не готовий до затяжної війни, адже планував бліцкриг. З його слів, Путін міркував за декілька тижнів захопити Україну і поставити там свою маріонетку.

Дивіться також "Путін – самовбивця": які проблеми створив собі диктатор

Путін орієнтувався на досвід СРСР

Ейдман вважає, що російський диктатор, відправляючи свої війська в Україну, керувався досвідом Радянського Союзу. Коли СРСР в 1968 році придушив "Празьку весну", тоді чехословацька армія не чинила опору радянським військам.

На це й розраховував Путін в Україні. Його ідея з бліцкригом приголомшливо провалилась. Він продовжує цю війну, бо не має виходу, відступати не може, адже доведеться визнати, що отримав поразку,

– озвучив політолог.

До активної тривалої війни, яка потребує більших ресурсів та зусиль, в тому числі мобілізації, очільник Кремля, на думку Ейдмана, не готовий. Натомість йому було б краще перевести її у формат млявої. Це дало б змогу підготуватися Росії до нового бліцкригу, однак ні Україна, ні Захід цього не хочуть допускати.

Воювати проти НАТО Росія не здатна

На думку політолога, війна в Україні врятувала країни НАТО від путінської агресії, бо диктатор застряг в цій війні й не може реалізовувати свої наступні маніакальні плани. Ейдман вважає, що в разі успішного захоплення України у 2022 році, Росія б пішла з війною в Молдову, а вже потім в країни Альянсу.

"Якщо Путін в Україні не може провести успішні наступальні дії, то проти НАТО Росія не здатна воювати. Наступною жертвою в нього було б не НАТО, а Молдова. Росіяни не вдоволені таким європейським курсом цієї країни, вони вважають, що Молдова – це легка жертва на відміну від України, бо там слабша армія, а в Придністров’ї зосереджені російські сили й озброєння", – підсумував Ейдман.