О возможности ускорения поставки необходимого вооружения говорили госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Их разговор состоялся накануне публичного объявления президента США Джо Байдена о дополнительных 1 миллиарде долларов помощи Украине в сфере безопасности.

Детальнее Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба обсудили шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения в Украину.

Также среди тем их разговора была ситуация по блокированию украинских портов, поэтому невозможность экспортировать украинское зерно за границу в большом количестве. Поэтому они обсудили "усилия по поводу того, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция поступала на международные рынки".

"Провел разговор с Энтони Блинкеном. Я выразил благодарность за то, что уже оказана военная помощь США Украине и отметил срочную потребность в большем количестве регулярного вооружения. Мы также координировали следующие шаги для ссылок санкционного давления на Россию", – заявил после встречи Дмитрий Кулеба. .

"Госсекретарь подчеркнул дипломатические усилия Соединенных Штатов по решению глобального кризиса продовольственной безопасности, вызванного войной выбора президента Путина в Украине, и озвучил цели США на будущих саммитах G7 и НАТО", – говорится в отчете пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

На эти встречи G7 и НАТО получил приглашение и президент Украины Владимир Зеленский . 48-й саммит G7 запланирован на 26 – 28 июня 2022 года в замке Эльмау в Германии. Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня.

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Какую военную помощь уже получила Украина от США

С начала войны России против Украины президент США Джо Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украине почти на 4,6 миллиарда долларов. По данным Посольства США в Украине , наше государство уже получило:

высокомобильные артиллерийские ракетные системы,

бронированные многоцелевые машины,

вертолеты,

беспилотные воздушные системы,

контрбатарейные, контрминометные и воздушные обзорные радары,

беспилотные суда береговой обороны,

108 гаубиц,

220 тысяч артиллерийских снарядов,

26500 систем Javelin и других противотанковых систем,

1400 зенитных систем Stinger,

50 миллионов патронов,

75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.

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