Про можливість прискорення постачання необхідного озброєння говорили держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Їхня розмова відбулася напередодні публічного оголошення президента США Джо Байдена про додаткові 1 мільярд доларів допомоги Україні у сфері безпеки.

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Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба обговорили кроки щодо прискорення поставок важкого озброєння в Україну.

Також серед тем їх розмови була ситуація з блокування українських портів, відтак неможливість експортувати українське зерно закордон у великій кількості. Тож вони обговорили "зусилля щодо того, щоб українська сільськогосподарська продукція надходила на міжнародні ринки".

"Провів розмову з Ентоні Блінкеном. Я висловив вдячність за те, що вже надану військову допомогу США Україні та наголосив на терміновій потребі у більшій кількості регулярного озброєння. Ми також координували наступні кроки для посилань санкційного тиску на Росію", – заявив після зустрічі Дмитро Кулеба.

"Держсекретар підкреслив дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо вирішення глобальної кризи продовольчої безпеки, спричиненої війною вибору президента Путіна в Україні, і озвучив цілі США на майбутніх самітах G7 та НАТО", – йдеться у звіті речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Варто додати, що на ці зустрічі G7 та НАТО отримав запрошення і президент України Володимир Зеленський. 48-й саміт G7 запланований на 26 – 28 червня 2022 року в замку Ельмау, що в Німеччині. А саміт НАТО відбудеться в Мадриді 29 – 30 червня.

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Яку військову допомогу вже отримала Україна від США

З початку війни Росії проти України, президент США Джо Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні майже на 4,6 мільярда доларів. За даними Посольства США в Україні, наша держава вже отримала:

високомобільні артилерійські ракетні системи,

броньовані багатоцільові машини,

гелікоптери,

безпілотні повітряні системи,

контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари,

безпілотні судна берегової оборони,

108 гаубиць,

220 тисяч артилерійських снарядів,

26500 систем Javelin та інших протитанкових систем,

1400 зенітних систем Stinger,

50 мільйонів патронів,

75 тисяч комплектів бронежилетів та шоломів.

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