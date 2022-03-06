Соответствующее сообщение опубликовал Госсекретарь США на своей странице в твиттере. Это произошло 6 марта – то есть на 11-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Энтони Блинкен опубликовал видео протестов за мир в Украине
Во всех уголках земного шара, в том числе и в самой России, люди призывают прекратить жестокое нападение России на Украину.
– написал Блинкен.
Политик сказал, что сине-желтый украинский флаг сейчас развеивается по всему миру. Добавил также, что люди и правительства утверждают, что они едины с Украиной.
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