Блинкен присутствовал на встрече президентов США и Украины, которая состоялась 1 сентября в Белом доме.
Узнайте больше Ходили туда, где американцы не решились, – украинские спецназовцы едва не погибли в Кабуле
Блинкет отметил о крепком партнерстве и поблагодарил Украину
"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо", – отметил он.
Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что Вашингтон предан светлому и процветающему будущему Украины.
Также Блинкен выразил благодарность Украине за вывоз людей из Кабула.
Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане,
– добавил он.
Напомним, благодаря украинским военным удалось эвакуировать афганских переводчиков, которые работали с военными Канады. Сделать это не решились ни американцы, ни канадцы.
Эвакуация Украиной людей из Кабула: коротко
- Украина находится среди стран-лидеров Европы по количеству эвакуированных людей из Афганистана. Всего на украинском самолете из Кабула вывезли 700 украинцев и иностранных граждан.
- 31 августа Афганистан оставили все американские военные, а власть в аэропорту захватили талибы. Поэтому теперь эвакуировать людей оттуда будет труднее.
- Но Украина не будет останавливаться, ведь не всех украинцев успели вывезти из оккупированной страны. По словам Дмитрия Кулебы, примерно 200 граждан попросили забрать их.
Текст сообщения Энтони Блинкена:
Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американско-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы стремимся к светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарен Украине за помощь в эвакуации лиц из группы риска в Афганистане.