Ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля, – Блинкен раскритиковал китайские власти
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен раскритиковал китайские власти. Он заявил, что они на начальном этапе пандемии COVID-19 не смогли на полную сотрудничать с международным сообществом.
Источник:NBC
По его словам, Китай не допустил международных экспертов на первых фазах исследования вируса. Поэтому ситуация вышла из-под контроля.
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Блинкен раскритиковал китайские власти
Китай, как отметил Блинкен, знает, что на ранних стадиях он не сделал то, что должен. Страна не делилась информацией в режиме реального времени и не обеспечивала ее прозрачность.
Вирус вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с худшими результатами, чем могли бы быть в противном случае,
– сказал госсекретарь США.
Он также отметил, пандемия показала, что надо глобально исследовать подобные угрозы, в частности усилить реформирование Всемирной организации здравоохранения.
"Китай должен сыграть свою роль в этом", – подчеркнул Блинкен.
Коротко о коронавирусе в США
- По состоянию на воскресенье, 11 апреля, в США коронавирусом заболело 31 903 573 человек.
- Из них – 575 717 умерло, 24 463 335 инфицированных выздоровели.
- В интервью телеканалу NBC Блинкен заявил, что США планируют быть мировым лидером по обеспечению вакцинации от COVID-19.
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