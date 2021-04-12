Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен раскритиковал китайские власти. Он заявил, что они на начальном этапе пандемии COVID-19 не смогли на полную сотрудничать с международным сообществом.

По его словам, Китай не допустил международных экспертов на первых фазах исследования вируса. Поэтому ситуация вышла из-под контроля.

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Блинкен раскритиковал китайские власти

Китай, как отметил Блинкен, знает, что на ранних стадиях он не сделал то, что должен. Страна не делилась информацией в режиме реального времени и не обеспечивала ее прозрачность.

Вирус вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с худшими результатами, чем могли бы быть в противном случае,

– сказал госсекретарь США.

Он также отметил, пандемия показала, что надо глобально исследовать подобные угрозы, в частности усилить реформирование Всемирной организации здравоохранения.

"Китай должен сыграть свою роль в этом", – подчеркнул Блинкен.

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