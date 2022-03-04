Оккупанты уже в ближайшее время могут начать организовывать информационные операции против Украины. Об этом сообщила разведка.

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Россия хочет запугать информационно

Украинцы предупреждают, что враг активизирует информационно-психологические операции. Россия начнет комплексно и масштабно вбрасывать фейковые новости с помощью современных информационных средств.

Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в Херсоне оккупанты планируют организовать фейковый митинг. На территорию Украины завозят поклонников "русского мира".

Полный текст сообщения:

По информации ГУР МО Украины, в ближайшее время враг будет активизировать проведение информационных операций против нашего государства. Не выполнив задание по военному блицкригу, Россия переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины.

В то же время российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации информационно-психологических операций. Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников. Слава Украине! Вместе к Победе!

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