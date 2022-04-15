По словам Михаила Федорова, исчезновение водительских удостоверений из Дии было необходимостью. Об этом министр цифровой трансформации заявил в эфире общенационального телемарафона.

Заметьте Через Дию на армию собрали уже 260 миллионов гривен

Почему исчезли водительские удостоверения

Михаил Федоров пояснил, что с началом войны пришлось дорабатывать реестры для безопасности данных. Поэтому исчезновение водительских удостоверений министр назвал сознательным решением. Однако сейчас реестры почти полностью готовы.

Все реестры восстановлены и в ближайшие дни заработает реестр с водительскими удостоверениями,

– заявил Федоров.

Кроме того, в Дию вернется и техпаспорт на автомобиль.

Интересно – как подать заявку о поврежденном имуществе в Дии: смотрите видео