По словам Михаила Федорова, исчезновение водительских удостоверений из Дии было необходимостью. Об этом министр цифровой трансформации заявил в эфире общенационального телемарафона.
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Почему исчезли водительские удостоверения
Михаил Федоров пояснил, что с началом войны пришлось дорабатывать реестры для безопасности данных. Поэтому исчезновение водительских удостоверений министр назвал сознательным решением. Однако сейчас реестры почти полностью готовы.
Все реестры восстановлены и в ближайшие дни заработает реестр с водительскими удостоверениями,
– заявил Федоров.
Кроме того, в Дию вернется и техпаспорт на автомобиль.
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