За словами Михайла Федорова, зникнення водійських посвідчень з Дії було необхідністю. Про це міністр цифрової трансформації заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Чому зникли водійські посвідчення

Михайло Федоров пояснив, що з початком війни довелося допрацьовувати реєстри для безпеки даних. Тому зникнення водійських посвідчень міністр назвав свідомим рішенням. Однак зараз реєстри майже повністю готові.

Усі реєстри відновлені і в найближчі дні запрацює реєстр з водійськими посвідченнями,

– заявив Федоров.

Крім того, до Дії повернеться і техпаспорт на автомобіль.

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