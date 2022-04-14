Усі гроші перераховують у фонд "Повернись живим". Там добре знають, що закупити для оборонців, розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.
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Що закупили
Фонд забезпечує усі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками тощо.
Федоров зазначив, що за тиждень, з 4 по 10 квітня, на Південний Схід та інші напрямки передали понад 3,5 тисячі технічних засобів та обладнання:
- Тепловізійна, нічна та інша оптика – 88 одиниць,
- Засоби зв’язку – 558,
- Ноутбуки, планшети, монітори – 424,
- Квадрокоптери – 96,
- Бронежилети – 906,
- Шоломи – 201,
- Також снайперське обладнання, медикаменти та кровоспинні засоби,
- позашляховики, адаптовані для українських воїнів.
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