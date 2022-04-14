Усі гроші перераховують у фонд "Повернись живим". Там добре знають, що закупити для оборонців, розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Зауважте У Дії можна переказати гроші на ЗСУ: покрокова інструкція, як допомогти захисникам

Що закупили

Фонд забезпечує усі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками тощо.

Федоров зазначив, що за тиждень, з 4 по 10 квітня, на Південний Схід та інші напрямки передали понад 3,5 тисячі технічних засобів та обладнання:

Тепловізійна, нічна та інша оптика – 88 одиниць,

Засоби зв’язку – 558,

Ноутбуки, планшети, монітори – 424,

Квадрокоптери – 96,

Бронежилети – 906,

Шоломи – 201,

Також снайперське обладнання, медикаменти та кровоспинні засоби,

позашляховики, адаптовані для українських воїнів.

Дивіться більше – У Дії можна переказати гроші на Збройні сили України: