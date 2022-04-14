Все деньги перечисляются в фонд "Вернись живым". Там хорошо знают, что закупить для защитников, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Заметьте В Дие можно перевести деньги на ВСУ: пошаговая инструкция, как помочь защитникам

Что закупили

Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками и т.д.

Федоров отметил, что за неделю, с 4 по 10 апреля, на Юго-Восток и другие направления передали более 3,5 тысячи технических средств и оборудования:

Тепловизионная, ночная и другая оптика – 88 единиц,

Средства связи – 558,

Ноутбуки, планшеты, мониторы – 424,

Квадрокоптеры – 96,

Бронежилеты – 906,

Шлемы – 201,

Также снайперское оборудование, медикаменты и кровоостанавливающие средства,

Внедорожники, адаптированные для украинских воинов.

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