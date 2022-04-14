Все деньги перечисляются в фонд "Вернись живым". Там хорошо знают, что закупить для защитников, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
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Что закупили
Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками и т.д.
Федоров отметил, что за неделю, с 4 по 10 апреля, на Юго-Восток и другие направления передали более 3,5 тысячи технических средств и оборудования:
- Тепловизионная, ночная и другая оптика – 88 единиц,
- Средства связи – 558,
- Ноутбуки, планшеты, мониторы – 424,
- Квадрокоптеры – 96,
- Бронежилеты – 906,
- Шлемы – 201,
- Также снайперское оборудование, медикаменты и кровоостанавливающие средства,
- Внедорожники, адаптированные для украинских воинов.
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