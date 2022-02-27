Усі пожертви скерують у фонд "Повернись живим". Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У Дії можна пожертвувати гроші на ЗСУ

Федоров розповів, що у Дії запустили нову послугу. Відтепер можна переказати гроші українській армії прямо в застосунку.

Усі донати підуть у фонд "Повернися живим". Потрібно натиснути Документи – Допомогти армії. Як завжди, все в кілька кліків,

– додав міністр.

Послуга доступна для користувачів IOS та Android. За словами Федорова, це ще один спосіб подякувати нашим захисникам і наблизити Україну до перемоги.

Зауважте, ПриватБанк також розширив можливість фінансової допомоги українській армії. Тепер українці можуть переказувати гроші на ЗСУ з рахунку Бонус+.

Дивіться відео, як переказати гроші на армію в Дії:

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