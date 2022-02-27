Все пожертвования направят в фонд "Вернись живым". Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Заметьте Неизвестный пожертвовал армии более 3 миллионов долларов в биткоинах

В Дие можно пожертвовать деньги на ВСУ

Федоров рассказал, что в Дие запустили новую услугу. Теперь можно перевести деньги украинской армии прямо в приложении.

Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым". Нужно нажать Документы – Помочь армии. Как всегда, все в несколько кликов,

– добавил министр.

Услуга доступна пользователям IOS и Android. По словам Федорова, это еще один способ поблагодарить наших защитников и приблизить Украину к победе.

ПриватБанк также расширил возможность финансовой помощи украинской армии. Теперь украинцы могут переводить деньги на ВСУ со счета Бонус+.

Смотрите видео, как перевести деньги на армию в Дие: