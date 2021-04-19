Синоптики сообщают, что в ближайшие дни, Украину накроют дожди и грозы. Также, стоит ожидать сильный ветер, который присоединится к осадкам. Такая погода продержится всю неделю.

Украину накроют дожди и грозы

Метеорологи отмечают, что в большинстве регионов днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 градусов. Ночью же, столбики термометров будут показывать +3...+7 градусов.

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Во вторник, 20 апреля, дожди в Украину придут из Черного моря (Юга), далее их прогнозируют, в восточных и центральных областях. На Западе также ожидаются осадки, но другого происхождения, местами вероятны грозы. В Карпатах могут быть ливни.

В то же время в Киеве серьезных дождей не предвидится, но там будет холодновато. Ночью температура составит +3...+ 6, днем – + 10...+12 градусов. Дискомфорта добавит северный ветер, который будет порывистым.



Погода в Украине 20 апреля / данные Укргидрометцентра

Погода в Украине до конца недели

Наталья Диденко подчеркнула, что неблагоприятная погода в Украине, продержится до конца недели. В течение следующих нескольких дней, 20 – 25 апреля, похолодает и увеличится количество осадков.

Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным,

– написала синоптик.