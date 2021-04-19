Зима не заканчивается: в Карпатах – снегопад, температура упала до -3 градусов
В Карпатах продолжает царить зима – снова снегопады и морозы. Температура воздуха в горах опустилась ниже нуля, также существует риск схода лавин.
Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали -3 градуса.
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По состоянию на 08:00 19.04.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду. Падает снег. Температура воздуха -3 градуса,
– говорится в сообщении.
Снеголавинная опасность в Карпатах
В понедельник, 19 апреля, на высокогорьях Ивано-Франковской области удерживается значительная угроза схода лавин.
Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием оттепели.
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