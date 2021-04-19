В Карпатах продолжает царить зима – снова снегопады и морозы. Температура воздуха в горах опустилась ниже нуля, также существует риск схода лавин.

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали -3 градуса. Читайте также Прогноз погоды на 19 апреля: Украину укроют облака, кое-где дождливо По состоянию на 08:00 19.04.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду. Падает снег. Температура воздуха -3 градуса,

– говорится в сообщении. Снеголавинная опасность в Карпатах В понедельник, 19 апреля, на высокогорьях Ивано-Франковской области удерживается значительная угроза схода лавин. Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием оттепели. Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала