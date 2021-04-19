У Карпатах продовжує панувати зима – знову снігопади та морози. Температура повітря у горах опустилася нижче нуля, також існує ризик сходження лавин.

Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що на вершині гори Піп Іван зафіксували -3 градусів. Читайте також Прогноз погоди на 19 квітня: Україну вкриють хмари, де-не-де дощитиме Станом на 08:00 19.04.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-східний 4 – 5 метрів за секунду. Падає сніг. Температура повітря -3 градуси,

– йдеться у повідомленні. Сніголавинна небезпека у Карпатах У понеділок, 19 квітня, на високогір'ях Івано-Франківської області утримується значна загроза сходження лавин. Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком відлиги. Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.

Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу