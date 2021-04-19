Зима не закінчується: у Карпатах – снігопад, температура впала до -3 градусів
У Карпатах продовжує панувати зима – знову снігопади та морози. Температура повітря у горах опустилася нижче нуля, також існує ризик сходження лавин.
Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що на вершині гори Піп Іван зафіксували -3 градусів.
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Станом на 08:00 19.04.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-східний 4 – 5 метрів за секунду. Падає сніг. Температура повітря -3 градуси,
– йдеться у повідомленні.
Сніголавинна небезпека у Карпатах
У понеділок, 19 квітня, на високогір'ях Івано-Франківської області утримується значна загроза сходження лавин.
Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком відлиги.
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