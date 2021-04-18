Прогноз погоди на 19 квітня: Україну вкриють хмари, де-не-де дощитиме
Погода в Україні у понеділок, 19 квітня, буде доволі прохолодною. У більшості областей синоптики прогнозують хмарність, подекуди варто очікувати опадів.
Джерело:Укргідрометцентр
Водночас метеорологи зазначають, що по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть приблизно однакову температуру – +11...+15 градусів.
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Погода у регіонах України
У Західній Україні прогнозують опади, варто очікувати на слабкий дощ. Температура становитиме +11…+13 градусів. У східних регіонах ситуація зовсім інша – опадів не передбачається. Там буде тепліше, вдень температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів.
На Півночі країни також сухо. Позначки на термометрах покажуть +12...+14 градусів. У південних областях теж без опадів – буде хмарно. Слід очікувати +13...+15 градусів.
У Києві 19 квітня прогнозують тепло та мінливу хмарність Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.
В Україну йде похолодання
Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці прогнозує, що з 20 квітня в Україні похолодає та збільшиться кількість опадів.
20 – 22 квітня прийде в Україну черговий циклон на наші голови – побільшає опадів, вітру, буде холоднувато,
– написала вона.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 19 квітня
Ужгород – +11...+13
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +13...+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +11...+13
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