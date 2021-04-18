Погода в Україні у понеділок, 19 квітня, буде доволі прохолодною. У більшості областей синоптики прогнозують хмарність, подекуди варто очікувати опадів.

Водночас метеорологи зазначають, що по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть приблизно однакову температуру – +11...+15 градусів.

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Погода у регіонах України

У Західній Україні прогнозують опади, варто очікувати на слабкий дощ. Температура становитиме +11…+13 градусів. У східних регіонах ситуація зовсім інша – опадів не передбачається. Там буде тепліше, вдень температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів.

На Півночі країни також сухо. Позначки на термометрах покажуть +12...+14 градусів. У південних областях теж без опадів – буде хмарно. Слід очікувати +13...+15 градусів.

У Києві 19 квітня прогнозують тепло та мінливу хмарність Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.

В Україну йде похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці прогнозує, що з 20 квітня в Україні похолодає та збільшиться кількість опадів.

20 – 22 квітня прийде в Україну черговий циклон на наші голови – побільшає опадів, вітру, буде холоднувато,

– написала вона.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 19 квітня

Ужгород – +11...+13

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 19 квітня / Дані Укргідрометцентру