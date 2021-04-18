Погода в Украине в понедельник, 19 апреля, будет довольно прохладной. В большинстве областей синоптики прогнозируют облачность, местами следует ожидать осадки.

В то же время метеорологи отмечают, что по всей территории страны столбики термометров будут показывать примерно одинаковую температуру – +11... +15 градусов.

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Погода в регионах Украины

В Западной Украине прогнозируют осадки, стоит ожидать слабый дождь. Температура составит +11... +13 градусов. В восточных регионах ситуация совсем другая – осадков не предвидится. Там будет теплее, днем ​​температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов.

На Севере страны также сухо. Отметки на термометрах покажут +12... +14 градусов. В южных областях тоже без осадков – облачно. Следует ожидать +13... +15 градусов.

В Киеве 19 апреля прогнозируют тепло и переменную облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +11... +13 градусов.

В Украину идет похолодание

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке прогнозирует, что с 20 апреля в Украине похолодает и увеличится количество осадков.

20 – 22 апреля придет в Украину очередной циклон на наши головы – станет больше осадков, ветра, будет холодновато,

– написала она.

Прогноз погоды в городах Украины на Понедельник, 19 апрель

Ужгород – +11... +13

Львов – +11... +13

Ивано-Франковск – +11... +13

Тернополь – +11... +13

Черновцы – +11... +13

Хмельницкий – +11... +13

Луцк – +11... +13

Ровно – +11... +13

Житомир – +12... +14

Винница – +13... +15

Одесса – +13... +15

Николаев – +13... +15

Херсон – +13... +15

Симферополь – +13... +15

Кропивницкий – +13... +15

Черкассы – +13... +15

Чернигов – +12... +14

Сумы – +12... +14

Полтава – +13... +15

Днепр – +13... +15

Запорожье – +13... +15

Донецк – +13... +15

Луганск – +13... +15

Харьков – +13... +15

Киев – +11... +13



Прогноз погоды на 19 апреля / Данные Укргидрометцентра