Прогноз погоды на 19 апреля: Украину накроют облака, кое-где пройдут дожди
Погода в Украине в понедельник, 19 апреля, будет довольно прохладной. В большинстве областей синоптики прогнозируют облачность, местами следует ожидать осадки.
Источник:Укргидрометцентр
В то же время метеорологи отмечают, что по всей территории страны столбики термометров будут показывать примерно одинаковую температуру – +11... +15 градусов.
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Погода в регионах Украины
В Западной Украине прогнозируют осадки, стоит ожидать слабый дождь. Температура составит +11... +13 градусов. В восточных регионах ситуация совсем другая – осадков не предвидится. Там будет теплее, днем температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов.
На Севере страны также сухо. Отметки на термометрах покажут +12... +14 градусов. В южных областях тоже без осадков – облачно. Следует ожидать +13... +15 градусов.
В Киеве 19 апреля прогнозируют тепло и переменную облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +11... +13 градусов.
В Украину идет похолодание
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке прогнозирует, что с 20 апреля в Украине похолодает и увеличится количество осадков.
20 – 22 апреля придет в Украину очередной циклон на наши головы – станет больше осадков, ветра, будет холодновато,
– написала она.
Прогноз погоды в городах Украины на Понедельник, 19 апрель
Ужгород – +11... +13
Львов – +11... +13
Ивано-Франковск – +11... +13
Тернополь – +11... +13
Черновцы – +11... +13
Хмельницкий – +11... +13
Луцк – +11... +13
Ровно – +11... +13
Житомир – +12... +14
Винница – +13... +15
Одесса – +13... +15
Николаев – +13... +15
Херсон – +13... +15
Симферополь – +13... +15
Кропивницкий – +13... +15
Черкассы – +13... +15
Чернигов – +12... +14
Сумы – +12... +14
Полтава – +13... +15
Днепр – +13... +15
Запорожье – +13... +15
Донецк – +13... +15
Луганск – +13... +15
Харьков – +13... +15
Киев – +11... +13
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