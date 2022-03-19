Эти страны, как и Россия и Беларусь, входят в состав Евразийского экономического союза. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что это фактически "путинский конкурент ЕС".

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"Русский рубль? Нет, спасибо"

В договоре этого союза предусмотрено, что страны-участницы собирают пошлины и взаимно перечисляют их в бюджеты друг друга. До полномасштабного российского вторжения в Украину все его страны получали свою долю в долларах. Впрочем, из-за международных санкций против России и Беларуси теперь это невозможно.

Российская пропаганда пыталась убедить, что страны ЕАЭС якобы "договорились о постепенном переходе к расчетам в национальных валютах". Однако оказалось, что это не так.

Даже "союзникам" рубли не нужны,

– подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.