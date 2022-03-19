Ці країни, як і Росія та Білорусь, входять до складу Євразійського економічного союзу. У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що це фактично "путінський конкурент ЄС".

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"Російський рубль? Ні, дякую"

У договорі цього союзу передбачено, що країни-учасниці збирають мита й взаємно перераховують їх до бюджетів один одного. До повномасштабного російського вторгнення в Україну всі його країни отримували свою частку доларах. Втім, через міжнародні санкції проти Росії та Білорусі тепер це – неможливо.

Російська пропаганда намагалася переконати, що країни ЄАЕС нібито "домовилися про поступовий перехід до розрахунків у національних валютах". Проте виявилося, що це не так.

Навіть "союзникам" рублі не потрібні,

– підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

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