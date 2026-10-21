О выступлении американского президента в среду, 21 октября, сообщает Белый дом.

Что предсказал Трамп?

На фоне недавних переговоров в Москве и Осло Дональд Трамп заявил, что стороны в настоящее время якобы приближаются к урегулированию войны России против Украины и, возможно, подобного прогресса в этом вопросе раньше не было.

Мы приближаемся к урегулированию войны Путина против Украины, возможно, именно сейчас. Мы ближе к этому, чем когда-либо прежде,

– подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что Виткофф назвал Путина гуманистом, Трамп заявил, что так можно сказать в контексте освобождения человека, который считал, что проведет остаток жизни в тюрьме, имея в виду Габбарда.

По его мнению, Россия могла бы гораздо активнее вовлекать в войну Иран и Китай, однако пока их участие остается относительно небольшим. Он также отметил, что эти страны заинтересованы в завершении войны, поэтому Вашингтон работает над этим совместно с Россией.

Что известно о переговорах?

Напомним, что незадолго до этого специальный посланник Стив Виткофф посетил Осло и Санкт-Петербург для проведения переговоров о прекращении войны. К переговорам присоединился также бизнесмен и зять Трампа Джаред Кушнер.

По словам Виткоффа, дальнейший диалог между США, Украиной и Россией будет продолжаться на техническом уровне. В свою очередь Джаред Кушнер в соцсети Х также сообщил о "обнадеживающем прогрессе" в вопросе мира в Украине.