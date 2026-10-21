Виступ американського президента у середу, 21 жовтня, передає Білий дім.

Що спрогнозував Трамп?

На тлі нещодавніх переговорів у Москві та Осло Дональд Трамп заявив, що сторони наразі нібито наближаються до врегулювання війни Росії проти України і, можливо, подібного прогресу у цьому питанні раніше не було.

Ми наближаємося до врегулювання війни Путіна проти України, можливо, саме зараз. Ми найближче до цього, ніж будь-коли раніше,

– наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, що Віткофф назвав Путіна гуманістом, Трамп заявив, що так можна сказати в контексті звільнення людини, яка вважала, що проведе решту життя у в'язниці, маючи на увазі Габбарда.

На його думку, Росія могла б значно активніше залучати до війни Іран і Китай, однак наразі їхня участь залишається відносно невеликою. Він також зазначив, що країни зацікавлені в завершенні війни, тому Вашингтон працює над цим із Росією.

Що відомо про переговори?

Нагадаємо, що незадовго до цього спеціальний посланник Стів Віткофф відвідав Осло та Санкт-Петербург задля переговорів про завершення війни. До переговорів долучався також бізнесмен і зять Трампа Джаред Кушнер.

За словами Віткоффа, подальший діалог між США, Україною та Росією триватиме на технічному рівні. Своєю чергою Джаред Кушнер у соцмережі Х також повідомив про "обнадійливий прогрес" щодо миру в Україні.