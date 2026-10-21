Про це повідомив спеціальний посланник Стів Віткофф у соцмережі X.

Які підсумки зустрічей американців з лідерами України та Росії?

Переговори в Санкт-Петербурзі з президентом Путіним спиралися на результати, досягнуті під час зустрічі з президентом Зеленським в Осло. Представники США обговорили з російською стороною рамкові умови мирного врегулювання.

Крім обговорення мирного плану, американська делегація висловила вдячність за звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який отримав можливість повернутися додому до своєї родини.

Стів Віткофф охарактеризував проведені консультації як конструктивні та наголосив на намірах продовжувати роботу задля досягнення сталого миру.

Хоча попереду ще багато важливої роботи, президент Трамп залишається відданим меті завершити цю війну та досягти всеосяжного, тривалого миру, який забезпечить безпеку і процвітання для майбутніх поколінь,

– зазначив спеціальний посланник.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з Володимиром Путіним. Він має поінформувати прем'єра Йонаса Гара Стьоре про результати переговорів перед від'їздом до Вашингтона.

Водночас Володимир Зеленський 21 жовтня завершив візит до Норвегії та вирушив в Україну, не чекаючи повернення американської делегації з Росії. Президент наголосив на необхідності рухатися далі.